Mezzogiorno in crescita la Calabria guida la ripresa bancaria con +4,6% di depositi
Il Mezzogiorno mostra segni di ripresa economica, con la Calabria che guida l’aumento dei depositi bancari, registrando una crescita del 4,6%. Con il governo Meloni, si evidenziano miglioramenti nei settori finanziari e di investimento, contribuendo a rafforzare la posizione economica della regione. Secondo il senatore Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia, questi dati indicano un clima di maggiore fiducia e sviluppo nel sud Italia.
Con il governo Meloni, il Mezzogiorno d’Italia registra segnali concreti di ripresa economica e dinamismo, questo in sintesi è quanto sostenuto dal senatore di fratelli d'Italia Fausto Orsomarso. Secondo quanto riportato da LaPresse, il vicepresidente della commissione parlamentare d’inchiesta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
