Il 11 gennaio 2026 alle ore 18:00 si svolgerà la partita tra Metz e Montpellier, valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia. L'incontro vedrà il Metz, attualmente ultimo in Ligue 1, affrontare una squadra con una storia più consolidata. In questa analisi si esamineranno le formazioni, le quote e i pronostici per offrire un quadro completo della sfida.

Sedicesimi di finale di coppa di Francia che vedono in programma il Metz fanalino di coda della Ligue1 affrontare la nobile decaduta Montpellier. I grenats di Le Mignan faticano in campionato, e il colpaccio del Nantes a Marsiglia li ha lasciati in solitaria all’ultimo posto in classifica nonostante il pareggio sul campo del Lorient. Una squadra che ha bisogno di essere rinforzata soprattutto in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Metz-Montpellier (Coppa di Francia, 11-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Sochaux-Lens (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Sochaux-Lens (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il gesto eroico a Crans-Montana: Tahirys Dos Santos, giocatore del Metz, è rientrato per salvare la fidanzata; Pronostici Coupe de France 2025-2026 | Quote | Coppa Francia.

Coppa Di Francia, i risultati del pomeriggio: Lorient a valanga, ok anche Metz e Troyes - Goleada per il Lorient, passano il turno anche Metz, Chantilly e Troyes. tuttomercatoweb.com

Coppa di Francia, Metz disastroso ai rigori: il Clermont qualificato ai sedicesimi - Eliminazione a sorpresa in Coppa di Francia: il Metz viene infatti battuto ai calci di rigore dal Clermont in una sfida che metteva di fronte due squadre di Ligue 1. tuttomercatoweb.com

Paris, Toulouse, Metz, Bordeaux, Poitiers, Sainte-Maxime, Bandol, Miramas, Saint-Mandier/mer, Arès, Le Grau du Roi, Martigues, Strasbourg, Marseille, Avignon, Montpellier, Cassis mais aussi Florence, Milan, Turin, Parme, Gênes, Lamezia-Terme... Cette a - facebook.com facebook