Metz-Montpellier Coppa di Francia 11-01-2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match di sedicesimi di Coppa di Francia tra Metz e Montpellier si svolgerà l’11 gennaio 2026 alle ore 18:00. La partita metterà di fronte il fanalino di coda della Ligue 1, Metz, e la storica squadra di Montpellier. Di seguito, vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici per un confronto interessante tra due club con storie e situazioni diverse.

Sedicesimi di finale di coppa di Francia che vedono in programma il Metz fanalino di coda della Ligue1 affrontare la nobile decaduta Montpellier. I grenats di Le Mignan faticano in campionato, e il colpaccio del Nantes a Marsiglia li ha lasciati in solitaria all'ultimo posto in classifica nonostante il pareggio sul campo del Lorient. Una squadra che ha bisogno di essere rinforzata soprattutto in

