Meteo Toscana ancora mareggiate e per domenica scatta l’allerta ghiaccio Le zone interessate

L’attuale situazione meteorologica in Toscana presenta ancora mareggiate lungo tutta la costa, compreso l’Arcipelago. Per domenica è prevista l’ulteriore allerta ghiaccio, che interesserà diverse zone della regione. Queste condizioni richiedono attenzione e precauzioni da parte dei residenti e dei visitatori, in particolare nelle aree più vulnerabili. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza durante questo periodo di condizioni climatiche avverse.

Firenze, 10 gennaio 2026 – L’allerta meteo si dà il cambio. con sé stessa. Infatti la Toscana è ancora interessata in queste ore da residue mareggiate su tutta la costa, compreso l’Arcipelago. Mareggiate che hanno portato a registrare onde fino a quasi 6 metri. (c)enricomattiadelpunta Allerta gialla per mareggiate. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso quindi un’ allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte di sabato 10 gennaio. Nave mercantile in avaria al largo di Viareggio, in balia di onde alte più di 5 metri I Comuni che rientrano nell’allerta mareggiate. Bibbona (LI). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo Toscana, ancora mareggiate e per domenica scatta l’allerta ghiaccio. Le zone interessate Leggi anche: Piogge forti in Toscana, scatta una nuova allerta meteo gialla. Le zone interessate Leggi anche: Maltempo in Toscana: mareggiate e vento forte, scatta l’allerta gialla per domenica 26. Le zone a rischio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maltempo, pioggia, vento, neve e mareggiate: allerta meteo in Toscana; Meteo Toscana - Nuovo fronte in arrivo con forti venti e mareggiate; Allerta arancione per mareggiate, nuova fase di maltempo: vento fino a 100 km/h, onde di 5 metri; Maltempo, in Toscana allerta arancione per mareggiate. Meteo Toscana, ancora mareggiate e per domenica scatta l’allerta ghiaccio. Le zone interessate - Fino alla mezzanotte di sabato residue mareggiate su tutta la costa toscana, poi scatta l’allerta gialla per le gelate sulla parte orientale della regione ... lanazione.it

Ghiaccio e mareggiate, ancora allerta meteo - TOSCANA: Antenne dritte sulla costa fino alla mezzanotte e attenzione alle formazioni di ghiaccio tra Alto Mugello e l'Appennino, aretino, senese e amiatino ... toscanamedianews.it

Meteo: Weekend turbolento, che tempo ci aspetta Sabato 10 e Domenica 11 Gennaio - SABATO 10 E DOMENICA 11 GENNAIO: LE ZONE INTERESSATE DA PIOGGIA E NEVE Già dalla giornata di Sabato 10 Gennaio l'ingresso impetuoso di masse d'aria molto fredde ed instabili di origine artica, in disc ... ilmeteo.it

Meteo in Toscana: quota neve, maltempo e allerte - Le ultime previsioni x.com

Meteo in Toscana: quota neve, maltempo e allerte - Le ultime previsioni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.