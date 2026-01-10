Meteo torna l’allerta ghiaccio nelle aree interne

Torna l’allerta ghiaccio nelle aree interne della Toscana, con temperature in diminuzione e rischi di formazione di ghiaccio sulle strade. Attenzione alle condizioni di sicurezza durante gli spostamenti. Nel frattempo, la costa toscana, inclusi l’Arcipelago, è ancora interessata da mareggiate residue, che possono influire sulla viabilità e sulle attività locali. È consigliato monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie.

FIRENZE – È ancora interessata in queste ore da residue mareggiate tutta la costa toscana, compreso l’Arcipelago. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte di oggi (10 gennaio). Per quanto riguarda le zone interne invece, nelle ore notturne e nella mattinata di domani le temperature sotto lo zero determineranno la formazione di ghiaccio, che potrà causare localizzati problemi negli spostamenti e disagi a carattere locale. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida dalla mezzanotte fino alle 10 di domani (11 gennaio), dall’Alto Mugello fino a tutta la zona dell’Appennino aretino, senese ed amiatino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Allerta meteo per temporali sulle aree interne della Campania Leggi anche: Meteo Puglia, torna il sole sul ponte dell'Immacolata, ma nelle prossime ore è allerta meteo: attesi 10 cm di pioggia e nubifragi. Le previsioni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Scatta l’allerta meteo in Toscana rischio ghiaccio e neve per capodanno; Scatta l’allerta gialla per il ghiaccio sulle strade; Scuole chiuse in Toscana l’elenco dei Comuni Dopo le nevicate preoccupa l’allerta ghiaccio; Vento forte scatta l’allerta meteo nel Sannio. Meteo, temperature sotto zero: torna l'allerta ghiaccio nel fiorentino - Da mezzanotte fino alle 10 di domani, domenica 11 gennaio, è stata emessa un'allerta meteo in codice giallo per ghiaccio. 055firenze.it

