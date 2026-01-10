Il meteo di Roma per il 10 gennaio 2026 alle ore 19:15 prevede condizioni stabili con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Durante la giornata, si riscontreranno poche variazioni, con possibili addensamenti in transito. Le temperature minime si manterranno in calo, mentre le massime saranno moderate. È consigliabile consultare le previsioni aggiornate per eventuali variazioni nel corso della serata.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio in serata e nottata poche variazioni con qualche addensamento in più in transito al centro condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con neve su Marche Abruzzo fino a 300 500 m Maggiori schiarite sui settori tirrenici in serata e nottata generale miglioramento ovunque al Sud numero di transito nel corso della giornata con fenomeno sia mattino che al pomeriggio su Molise Calabria e Sicilia piaciuta altrove neve oltre i 500 900 m graduale miglioramento dalla serata con fenomeni in esaurimento temperature minime in generale diminuzione massimi del Nord in calo al sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 10-01-2026 ore 19:15

