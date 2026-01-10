L’Italia si trova attualmente sotto l’effetto di un’ondata di gelo senza precedenti nel secolo, con temperature che raggiungono fino a -15°C nelle zone più colpite. Questa intensa ondata di freddo, proveniente dall’aria artica, sta interessando diverse regioni e si prevede che le condizioni peggiorino nelle prossime ore, portando con sé effetti significativi sul territorio e sulla vita quotidiana.

L’Italia è nella morsa di un’ondata di gelo con pochi precedenti nell'ultimo secolo, un’irruzione di aria artica che ha già fatto registrare valori eccezionali e che nelle prossime ore entrerà nel vivo. Giovedì l’ Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, è sceso fino a -23,1 gradi, mentre a Prato la minima ha toccato -9,3, segnali di una fase invernale estrema che sta interessando gran parte del Paese. Le temperature sono di circa 15 gradi sotto le medie stagionali e il peggio deve ancora arrivare. Nella notte tra domenica e lunedì sono attese minime diffusamente sottozero su tutto il Nord e lungo la dorsale appenninica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, "mai così freddo da un secolo": -15°, le zone più colpite

Leggi anche: Allerta meteo gialla e arancione in 11 regioni per martedì 18 novembre, quali zone saranno più colpite

Leggi anche: “Maltempo a Natale e Santo Stefano”. Meteo Italia: pioggia, neve e vento. Le zone colpite

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

FREDDO, GELO E NEVE ANCORA PER MOLTI gg (FINO al 13 GENNAIO, per coloro che leggono solo il TITOLO!) LE NEVICATE OSSERVATE NELLE ULTIME 24 ORE https://meteomont.carabinieri.it/nevicate-in-atto Guarda il video su YouTube. Link diretto n - facebook.com facebook

#Previsioni #meteo #Veneto: freddo intenso fino a martedì, poi rialzo termico x.com