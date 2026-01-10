Merito e concretezza a Montecitorio | ecco il premio per le migliori agenzie immobiliari del 2025

A Montecitorio, riconoscimento alle agenzie immobiliari più meritevoli del 2025. Un’Italia che investe nelle competenze e nel lavoro concreto contribuisce a rafforzare il settore immobiliare, rappresentando un motore stabile e affidabile per l’economia. Questo premio vuole valorizzare le realtà che, con professionalità e dedizione, supportano lo sviluppo del mercato e promuovono una cultura della qualità e della responsabilità.

C'è un'Italia che lavora, che investe sulle competenze e che rappresenta il vero motore del mercato immobiliare. È a questa eccellenza produttiva che l'Osservatorio Italiano dell'Abitarte ha deciso di aprire le porte della Camera dei Deputati. Durante l'ultima presentazione del resoconto sull'abitare, in un evento promosso e ospitato dall'onorevole Andrea Barabotti, membro della Commissione Attività Produttive, è stata lanciata ufficialmente la novità più attesa per il settore immobiliare: il Premio per le Migliori Agenzie Immobiliari del 2025. L'iniziativa, che vivrà il suo momento culminante con una cerimonia a fine marzo 2026 proprio nel cuore delle istituzioni, nasce con un obiettivo ambizioso: conferire un sigillo di garanzia ai professionisti che operano con etica e professionalità, le eccellenze di questo settore in continua espansione.

