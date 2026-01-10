Il ministro Tajani ha annunciato che l’accordo con il Mercosur porterà all’Italia un aumento di circa 14 miliardi di euro nell’export. Si tratta del più grande accordo commerciale mai negoziato dall’Unione europea, rappresentando un passo significativo per i rapporti tra Italia, UE e i paesi del continente latinoamericano. Questo accordo apre nuove opportunità di crescita e rafforzamento delle relazioni economiche tra le parti coinvolte.

Quello con il Mercosur "è il più grande accordo mai negoziato dall'Unione europea, un fatto che possiamo certamente definire storico, per l'Ue, per l'Italia e per una parte molto importante del continente latino americano, cui siamo profondamente legati". Lo spiega il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "È importante non solo per gli aspetti di natura commerciale, ma anche per quelli politici. Giustamente viene ricordato che la presenza di vaste collettività italiane in questi Paesi è significativa e rappresenta una carta in più che potremo giocare". "L'accordo - sottolinea il ministro- è anche frutto del lavoro che abbiamo fatto in stretta sinergia con la premier Giorgia Meloni, che ha ribadito che non ci sono mai state preclusioni ideologiche, e con il ministro Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mercosur, Tajani: "L'Italia guadagnerà 14 miliardi in più di export"

