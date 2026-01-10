Mercosur la giravolta del governo sul trattato di libero scambio | giustificato con 45 miliardi in più che in realtà erano già lì

Il governo italiano ha recentemente rivendicato un miglioramento nelle relazioni con il Mercosur, sottolineando un presunto aumento di 45 miliardi di euro. Tuttavia, questa cifra corrisponde a risorse già previste e disponibili, senza evidenti novità. La comunicazione di Giorgia Meloni del 6 gennaio si inserisce in questa cornice, sottolineando un passo avanti per l’agricoltura italiana, ma i fatti mostrano una realtà più articolata e meno entusiasmante di quanto presentato.

Mettiamo in fila i fatti. Il 6 gennaio Giorgia Meloni diffonde una nota ufficiale per rivendicare un risultato che, nelle sue parole, segna «un passo in avanti positivo e significativo» per l’agricoltura italiana. La proposta della Commissione europea sul futuro bilancio Ue renderebbe disponibili «ulteriori 45 miliardi di euro per la Politica agricola comune», già dal 2028. Poche ore dopo, quella cifra diventa il perno del racconto politico con cui Palazzo Chigi accompagna una scelta molto più delicata: il progressivo riallineamento dell’Italia verso la firma dell’accordo commerciale Ue-Mercosur. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Mercosur, la giravolta del governo sul trattato di libero scambio: giustificato con 45 miliardi in più che in realtà erano già lì Leggi anche: Mercosur, la giravolta del governo sul trattato di libero scambio: giustificato con 45 miliardi in più che in realtà erano già lì Leggi anche: L’Unione europea approva l’accordo di libero scambio con il Mercosur La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L’Europa, il Mercosur e la giravolta di Meloni; Mercosur, la giravolta del governo sul trattato di libero scambio; Mercosur la giravolta del governo sul trattato di libero scambio | giustificato con 45 miliardi in più che in realtà erano già lì. Mercosur, la giravolta del governo sul trattato di libero scambio: giustificato con 45 miliardi in più che in realtà erano già lì - I fondi agricoli anticipati vengono venduti come risorse aggiuntive mentre l’Italia rientra dal veto sull’accordo Ue- lanotiziagiornale.it Ok al Mercosur, tra dazi e euro forte l’unica via per l’Europa Meloni fa esultare gli industriali: "Ma abbiamo difeso l'agricoltura". Lo scetticismo leghista... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.