Mercosur Ambrosi | Italia ferma su reciprocità e tutele

Il rappresentante di FdI, Ambrosi, ribadisce l’impegno dell’Italia nel negoziare con il Mercosur, sottolineando l’importanza di principi di reciprocità e tutela dell’agricoltura. La posizione italiana mira a garantire che gli accordi commerciali rispettino le specificità nazionali e tutelino i settori più vulnerabili, evitando squilibri che possano danneggiare l’economia e le filiere agricole del paese.

Mercosur, Ambrosi (FdI): "Difendiamo l'Italia. Nessun accordo senza reciprocità e tutela dell'agricoltura". Il dossier Mercosur torna al centro del confronto europeo e il Governo italiano ribadisce la propria linea di fermezza. A intervenire è la deputata di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi, membro della Commissione Politiche dell'Unione Europea, che definisce l'accordo con i Paesi sudamericani "una questione di interesse nazionale, non un tecnicismo commerciale". Per Ambrosi, il tema va affrontato con realismo: "L'agricoltura non è ideologia: è economia, presidio del territorio, sicurezza alimentare e identità produttiva.

