Merce contraffatta venduta sul web Stop a quattro siti e 18 profili social

Recentemente, sono stati sequestrati quattro siti e 18 profili social coinvolti nella vendita di merce contraffatta. I giovani intermediari, spesso inconsapevoli, utilizzavano piattaforme come Instagram e TikTok per promuovere capi d’abbigliamento a prezzi molto bassi, rivolgendosi principalmente a coetanei. Questa operazione mira a contrastare il fenomeno e a tutelare i consumatori da prodotti non conformi e potenzialmente dannosi.

I volti in copertina erano quelli di giovanissimi intermediari inconsapevoli, che usavano i loro profili Instagram e TikTok per proporre all’ampio pubblico di coetanei l’acquisto di capi d’abbigliamento a prezzi da saldi. C’era un perché dietro quegli sconti vantaggiosissimi: gli acquirenti non sapevano di comprare merce falsa. Ad accorgersene è stato un perito tecnico esperto di contraffazione, che lavora principalmente per Moncler ma anche per altri marchi noti della moda: lo specialista ha segnalato la presunta frode in commercio agli agenti del Gruppo operativo anti contraffazione della polizia locale, che hanno subito avviato un’ indagine per verificare la veridicità della dritta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Merce contraffatta venduta sul web. Stop a quattro siti e 18 profili social Leggi anche: Vendevano capi contraffatti sfruttando minori: oscurati 4 siti e 18 profili social esteri Leggi anche: Insulti sul web e profili fake La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Merce contraffatta venduta sul web. Stop a quattro siti e 18 profili social; Arriva la stretta sui contratti finanziari online per la tutela dei consumatori; Vendevano capi contraffatti sfruttando minori | oscurati 4 siti e 18 profili social esteri. Il blitz dei finanzieri. La merce è contraffatta. Scatta il maxi sequestro - È quanto scoperto dalla Guardia di finanza a Maissana, in alta Val di Vara, con la merce – valore stimato circa 30mila euro – che è stata sequestrata. lanazione.it Maxi sequestro di merce contraffatta a Olbia. La Guardia di Finanza ha sottratto al mercato oltre 1.100 articoli tra abbigliamento, accessori e orologi con marchi falsi di note case di moda. Due venditori ambulanti sono stati denunciati alla Procura di Tempio Pa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.