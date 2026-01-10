Mercato Napoli salta l’affare? Parla direttamente il direttore sportivo

Il mercato del Napoli si concentra sulle strategie future, con il nome di Evan Ferguson ancora al centro delle discussioni. Il direttore sportivo ha recentemente commentato la situazione, offrendo chiarimenti sulle possibilità e le intenzioni della società. In un contesto di incertezza, le valutazioni e le decisioni continueranno a essere monitorate attentamente, nel rispetto delle esigenze tecniche e finanziarie del club.

Il nome di Evan Ferguson continua a restare nel radar del Napoli in vista delle prossime mosse di mercato. L'eventuale addio di Lorenzo Lucca potrebbe aprire scenari interessanti, con l'attaccante irlandese tra i profili monitorati. Attualmente in prestito alla Roma dal Brighton, Ferguson è al centro di valutazioni interne al club giallorosso. A fare chiarezza è stato Frederic Massara, che ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'DAZN' nel pre-partita di Roma-Sassuolo. Ferguson tra Roma e le parole di Massara. Evan Ferguson sta trovando ora continuità con la maglia della Roma nonostante un periodo di alti e bassi.

