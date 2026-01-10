Il mercato delle grandi si apre a diversi fronti, con Juventus, Roma, Inter e Napoli attivamente impegnate in trattative parallele. Tra rinnovi e acquisti, le squadre continuano a delineare le strategie per la stagione futura. Gli intrecci tra le big del calcio italiano suggeriscono un mercato dinamico, dove ogni mossa può influenzare gli equilibri e le prossime mosse.

Il mercato entra nel vivo e coinvolge più tavoli. Juventus, Roma, Inter e Napoli muovono in parallelo, con trattative che iniziano a incrociarsi e scenari destinati a evolvere rapidamente. La Juventus lavora su due fronti. Oltre al centrocampista di regia, prende quota l’idea di un esterno offensivo. Il nome caldo è Federico Chiesa: il giocatore ha aperto al ritorno in bianconero e la sua situazione in Inghilterra resta in bilico dopo l’ennesima gara vissuta interamente dalla panchina. Il Liverpool valuta il cartellino intorno ai 12 milioni, mentre a Torino si ragiona su un prestito con riscatto condizionato. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Mercato, intrecci tra big: Juve su Chiesa, Roma accelera

In campo, sul mercato, lotta salvezza, mister Nicola illustre e grande ex. Che intrecci tra Cremo e Cagliari!; Carnevali lancia Muharemovic: “Magari alla Juve…”, poi il retroscena su Berardi; Mercato Juve | non solo l’Inter un altro club di Serie A ha chiesto Muharemovic al Sassuolo Gli aggiornamenti.

Mercato: Juve su Maldini e Pellegrino, Napoli tra il sogno Sterling e Ferguson. Taylor idolo Lazio, che sfottò alla Roma - Tutte le trattative e le indiscrezioni del settimo giorno di calciomercato della Serie A. sport.virgilio.it

Al via il mercato invernale, derby Inter-Juve per Cancelo - In arrivo il primo colpo della nuova Fiorentina di Fabio Paratici: dal Tottenham ecco Manor Solomon, esterno sinistro israeliano al momento in prestito al Villarreal. ansa.it