Mercato intrecci tra big | Juve su Chiesa Roma accelera

Il mercato delle grandi squadre italiane si anima, con Juventus, Roma, Inter e Napoli attive nelle trattative principali. Le operazioni si sviluppano in parallelo, creando intrecci e possibili incroci tra le varie società. In un contesto di crescente fermento, le prossime settimane saranno decisive per definire le strategie di ogni club e gli sviluppi delle trattative.

Il mercato entra nel vivo e coinvolge più tavoli. Juventus, Roma, Inter e Napoli muovono in parallelo, con trattative che iniziano a incrociarsi e scenari destinati a evolvere rapidamente. La Juventus lavora su due fronti. Oltre al centrocampista di regia, prende quota l’idea di un esterno offensivo. Il nome caldo è Federico Chiesa: il giocatore ha aperto al ritorno in bianconero e la sua situazione in Inghilterra resta in bilico dopo l’ennesima gara vissuta interamente dalla panchina. Il Liverpool valuta il cartellino intorno ai 12 milioni, mentre a Torino si ragiona su un prestito con riscatto condizionato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

