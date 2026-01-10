In un contesto di mercato in evoluzione, Romano ha illustrato le condizioni che influenzeranno il possibile riscatto di Akanji da parte dell'Inter. Secondo quanto dichiarato, due fattori chiave determineranno il destino del difensore svizzero. Questo aggiornamento fornisce un quadro chiaro sulle variabili che incidono sulle decisioni contrattuali della società nerazzurra.

Inter News 24 Mercato Inter, Romano parla così del futuro di Akanji. Il riscatto del difensore svizzero dipende da due fattori. Il futuro di Manuel Akanji all’Inter sta diventando uno dei temi più caldi del calciomercato nerazzurro. Nonostante le indiscrezioni discordanti circolate recentemente, il quadro normativo che lega il difensore elvetico al club di Viale della Liberazione appare ora molto più nitido. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha infatti chiarito che l’operazione non è un semplice prestito, ma un accordo strutturato su basi solide. Il calciatore si è inserito perfettamente negli schemi tattici, diventando un pilastro della difesa e spingendo la società a valutare con estrema serietà la sua permanenza definitiva a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Romano chiarisce il futuro di Akanji: «Il suo riscatto dipende da due fattori. Ecco quali»

Leggi anche: Mercato Inter, Romano rassicura su Akanji: «C’è un riscatto obbligato in caso di Scudetto, ma i nerazzurri vogliono tenerlo! Sul suo possibile ritorno al City…»

Leggi anche: Mercato Inter, quale futuro per Asllani? Sul tavolo ci sono due opzioni: ecco quali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pedullà chiarisce la situazione di Asllani: Il Torino lo ridarà all'Inter, ci sono già 2 club interessati; Calciomercato live: Raspadori vicino alla Roma, Brescianini alla Fiorentina, Taylor e Ratkov alla Lazio; FLASH| Mercato Inter in uscita: un club della Liga sulle tracce di Asllani; Cairo esalta Asllani e non si sbilancia sul mercato: Ha qualità incredibili, vedremo che succede a gennaio.

Inter, svolta Cancelo: Romano svela la decisione definitiva del portoghese - Arrivano importantissime novità sul futuro di Joao Cancelo, Fabrizio Romano ha svelato la decisione finale del portoghese accostato all'Inter ... spaziointer.it