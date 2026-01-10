Mercato idea João Gomes per il centrocampo del futuro
Il Napoli valuta nuove strategie per rafforzare il centrocampo in vista delle prossime stagioni. Tra le idee emergenti, si considera João Gomes come possibile innesto per il futuro della squadra. La pianificazione anticipata permette alla società di valutare attentamente le opzioni, mantenendo alta l’attenzione sulle opportunità di mercato. Questo approccio mira a garantire continuità e solidità alla rosa azzurra, compatibilmente con le priorità sportive e finanziarie.
Il Napoli pianifica il futuro e comincia a muoversi con anticipo anche in vista del mercato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Napoli, idea Joao Gomes
Leggi anche: Calciomercato Napoli: nel mirino Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton. I dettagli
De Zerbi elogia Benatia ed esalta il mercato dell'OM: "Gomes ed Egan-Riley capolavori" - Roberto De Zerbi, allenatore dell’Olympique Marsiglia, ha espresso il suo entusiastico apprezzamento per le operazioni di mercato condotte dal direttore sportivo Medhi Benatia, sottolineando in ... tuttomercatoweb.com
Sorpresa Napoli! SKY: "Ecco l'ultima pazza idea di mercato per gennaio!" I DETTAGLI: https://bit.ly/4jEfTd4 - facebook.com facebook
Moretto: " #Dodô possibile idea di mercato per l' #Inter. Per ora nessun contatto, la #Fiorentina..." x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.