Mercato Cremonese Sohm prima scelta per la mediana | in difesa resta forte la pressione su Luperto

Da calcionews24.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cremonese punta a rafforzare il centrocampo con Simon Sohm come prima scelta. Nel reparto difensivo, l’attenzione resta concentrata su Luperto, che continua a essere un obiettivo prioritario. La società sta valutando le migliori opzioni per migliorare la rosa in vista della stagione, mantenendo alta l’attenzione sulle opportunità di mercato e sulle strategie di rafforzamento.

Mercato Cremonese: Sohm prima opzione in mezzo, Luperto sempre nel mirino per la retroguardia. Le ultimissime La Cremonese ha individuato in Simon Sohm la prima scelta per rinforzare il centrocampo di Davide Nicola. Il club grigiorosso punta a prelevarlo in prestito, ma resta in attesa della decisione della Fiorentina, che non ha ancora stabilito se . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

