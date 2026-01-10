Mercato Cremonese Sohm prima scelta per la mediana | in difesa resta forte la pressione su Luperto
La Cremonese punta a rafforzare il centrocampo con Simon Sohm come prima scelta. Nel reparto difensivo, l’attenzione resta concentrata su Luperto, che continua a essere un obiettivo prioritario. La società sta valutando le migliori opzioni per migliorare la rosa in vista della stagione, mantenendo alta l’attenzione sulle opportunità di mercato e sulle strategie di rafforzamento.
Mercato Cremonese: Sohm prima opzione in mezzo, Luperto sempre nel mirino per la retroguardia. Le ultimissime La Cremonese ha individuato in Simon Sohm la prima scelta per rinforzare il centrocampo di Davide Nicola. Il club grigiorosso punta a prelevarlo in prestito, ma resta in attesa della decisione della Fiorentina, che non ha ancora stabilito se . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Cagliari, mercato in movimento: Luperto può partire, idea Dossena per la difesa
Leggi anche: Cagliari, mercato in movimento: Luperto può partire, idea Dossena per la difesa
Cremonese, Sohm è la prima scelta a centrocampo. In difesa si insiste per Luperto; Mercato Cremonese, Sohm prima scelta per la mediana: in difesa resta forte la pressione su Luperto; Di Marzio rivela: La Cremonese ha chiesto Sohm in prestito alla Fiorentina. Società viola indecisa; Fiorentina, Sohm può partire in prestito per provare a rilanciarsi: ci pensa la Cremonese.
Cremonese, Sohm è la prima scelta a centrocampo. In difesa si insiste per Luperto - Simon Sohm è la prima scelta per la Cremonese a centrocampo, in difesa si insiste ancora per Luperto: la situazione del mercato ... gianlucadimarzio.com
Fiorentina, Sohm può partire in prestito per provare a rilanciarsi: ci pensa la Cremonese - Simon Sohm può lasciare la Fiorentina in prestito durante il mercato invernale. tuttomercatoweb.com
Fabiani e il mercato della Lazio: "Lavoriamo sottotraccia" - Testa al campo e alla Cremonese, avversaria della Lazio nell'ultima gara casalinga del 2025, ma anche al mercato. corrieredellosport.it
Nel pre partita di Cremonese-Cagliari, Guido Angelozzi, direttore sportivo dei rossoblù, ha fatto il punto sul mercato della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni: "Luperto per noi è troppo importante, è dall'estate che rifiutiamo offerte da diversi club di - facebook.com facebook
EXCL - #Cremonese, il direttore sportivo Giacchetta a StileTv: « #Marianucci È periodo di mercato quindi si fanno tanti nomi. Marianucci è un giovane molto interessante, noi cerchiamo un difensore e potrebbe essere un obiettivo della Cremonese. Bisogna x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.