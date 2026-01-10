Mercato | Ausilio cerca il sostituto di Dumfries Casteldebole guarda a Patterson dell’Everton Juve su Castro | a gennaio non si muove Inter sondaggio per Holm Sartori su Ugresic

Il mercato si mantiene stabile, con alcune squadre che monitorano possibili rinforzi. Ausilio cerca il sostituto di Dumfries, mentre Casteldebole valuta Patterson dell’Everton. La Juventus non prevede mosse a gennaio, e l’Inter ha effettuato un sondaggio per Holm. Sartori si concentra su Ugresic, mentre il Bologna, in attesa della sfida con il Como, ha deciso di sospendere temporaneamente le trattative.

Mercato bloccato, Bologna alla finestra, ma non fermo. Il momento e la delicatezza della sfida con il Como alle porte hanno imposto uno stop alle trattative. Non c’è solo la necessità di cedere per poter acquistare a imporre una fase di stand by, ma pure la volontà di dare un segnale di stabilità in una fase di difficoltà. Anche perchè i sondaggi in uscita si moltiplicano e complicano la gestione attuale. Si riparlerà di mercato a inizio settimana, dopo questa giornata. Intanto la Fiorentina ha proposto uno scambio tra Fazzini (22 anni) e Fabbian con conguaglio di 3 milioni a favore dei rossoblù (la Viola ha pagato Fazzini 10 milioni), per ora respinto al mittente, come pure la proposta della Lazio da 12 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato: Ausilio cerca il sostituto di Dumfries, Casteldebole guarda a Patterson dell’Everton. Juve su Castro: a gennaio non si muove. Inter, sondaggio per Holm. Sartori su Ugresic Leggi anche: Calciomercato Inter, Ausilio si muove per il difensore: occhio al possibile colpo per gennaio! 3 piste Leggi anche: Calciomercato Inter, dopo l’intervento di Dumfries, Ausilio pensa subito al sostituto: 3 i nomi più caldi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mercato Inter indiscrezione clamorosa | nome dalla Serie A se parte Frattesi Ausilio sonda il terreno. Mercato: Ausilio cerca il sostituto di Dumfries, Casteldebole guarda a Patterson dell’Everton. Juve su Castro: a gennaio non si muove. Inter, sondaggio per Holm. Sartori su ... - Il momento e la delicatezza della sfida con il Como alle ... sport.quotidiano.net

Derby d’Italia per Tarik Muharemovic Come svelato da Fabrizio Romano su YouTube, si sta già accendendo la sfida di mercato per rilevare il difensore bosniaco in estate Muharemovic piace molto all’Inter, in particolare ad Ausilio. La Juve, invece, detien - facebook.com facebook

Inutile avere un giocatore in squadra contrariato. Tirare dritti, sperando che abbiano un secondo nome di riserva. Altrimenti #Ausilio DEVE dare le dimissioni entro la fine del mercato di riparazione. #Cancelo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.