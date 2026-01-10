Merano la polizia sequestra un monopattino elettrico che arriva a 100 km h | fermato un minorenne che sfrecciava in centro città

Un minorenne è stato fermato dalla polizia a Merano mentre guidava un monopattino elettrico raggiungendo i 100 km/h nel centro città. L’intervento ha portato al sequestro del veicolo, che risultava essere fuori dalla normativa vigente. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le regole sulla circolazione di veicoli elettrici, soprattutto per i giovani.

Un ragazzo minorenne è stato fermato dalla polizia mentre sfrecciava ad alta velocità per il centro di Merano, in provincia di Bolzano, con un monopattino elettrico «fuorilegge». Il mezzo, in grado di arrivare fino a 100 chilometri orari, è stato sequestrato. L’episodio, scrive il Corriere dell’Alto Adige, è avvenuto nel pomeriggio del 7 gennaio. Mentre una pattuglia stava percorrendo le vie del centro della città, all’improvviso è sfrecciato un giovane a bordo di un monopattino elettrico di grandi dimensioni. Il monopattino «fuorilegge». Gli agenti si sono subito insospettiti e hanno fermato il ragazzo per un controllo. 🔗 Leggi su Open.online

