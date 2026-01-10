Mense la protesta dei genitori | Più care e poi ridotti gli sconti

I genitori degli studenti si sono riuniti per esprimere preoccupazioni riguardo agli aumenti delle tariffe delle mense scolastiche e alle modifiche nelle agevolazioni. La richiesta principale è di garantire maggiore trasparenza, regole chiare e un’implementazione graduale delle nuove disposizioni, al fine di assicurare un trattamento equo per tutte le famiglie. La protesta mira a sensibilizzare l’amministrazione comunale e l’assessore competente sulle conseguenze delle recenti modifiche.

Mensa scolastica: protestano i genitori "per gli aumenti e le regole cambiate nelle agevolazioni". Un gruppo di genitori chiede all'amministrazione comunale e in particolare all'assessore ai Servizi educativi, Loredana Maghernino, "equità, regole chiare e gradualità nell'pplicazione". "Dai dati disponibili – scrivono infatti in una nota i genitori – risulta un aumento significativo degli importi complessivamente fatturati dal Comune, a fronte di un numero di utenti sostanzialmente stabile. Questo significa una cosa: in media le famiglie stanno pagando di più. Inoltre si è passati da un sistema 'graduale' a uno 'a scalini' con salti che rischiano di penalizzare soprattutto chi sta nelle fasce Isee intermedie: basta poco per 'scattare' di livello e trovarsi con un costo delle rette molto più alto".

Mense chiuse, protesta dei genitori: "Ai nostri figli pasti freschi e sani" - Mamme e papà: "La sola certezza è che pagheremo lo stesso prezzo per un servizio di inferiore ... ilgiorno.it

Mense, l’ultimatum di 70 genitori: "Una svolta o protesta a oltranza" - Se le loro richieste non saranno accolte si dicono pronti a mettere in campo "forme di resistenza e contestazione pacifiche e non violente" fissando anche una data come termine per ottenere risposte, ... lanazione.it

