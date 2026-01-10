Nel 2025, il Consiglio comunale di Piacenza ha svolto 37 sedute, rispetto alle 42 dell’anno precedente, riducendo di cinque le sessioni convocate. Tra i presenti, alcuni hanno partecipato per molte ore, mentre altri sono stati meno assidui. Questa analisi offre un quadro chiaro dell’attività consiliare nell’ultimo anno, evidenziando l’impegno e la frequenza dei partecipanti nelle riunioni pubbliche.

Sono state 37 le sedute del Consiglio comunale di Piacenza convocate nel corso del 2025. Cinque in meno rispetto al 2024, quando furono 42. Nel 2023, invece, furono 46. Sono 12 su 33 i consiglieri sempre presenti: sei della maggioranza, sei dell’opposizione.Hanno il 100% di partecipazione la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: 71 sedute e 287 delibere approvate nel 2025 dal consiglio comunale di Santarcangelo

Leggi anche: Nuova Gamec ferma, lo sconcerto dell’opposizione: “Nessun accenno in tre sedute di Consiglio comunale”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Meno sedute per il Consiglio comunale, i sempre presenti e chi ha parlato per 20 ore; Faenza: i numeri del consiglio comunale nel 2025. Undici le sedute, otto i consiglieri sempre presenti in aula; Consiglio comunale di fine anno con polemica: «Lavoro intenso ma pagato poco»; Crisi politica al Comune di Frosinone: vertice Lega–FdI.

Faenza. L’attività del Consiglio Comunale del 2025 - L’attività del Consiglio Comunale di Faenza nel corso del 2025 è stata caratterizzata da un impegno costante e da una partecipazione significativa da parte dei rappresentanti eletti, che hanno garanti ... ravenna24ore.it