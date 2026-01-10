Meloni sfida toghe e opposizione su legge elettorale e sicurezza | 3 ore per 40 domande | Lo sfogone sulla casa e la famiglia

Durante la conferenza stampa di inizio anno, la premier Meloni ha risposto a 40 domande in circa tre ore, coprendo temi che vanno dalla politica estera alla sicurezza, dalla legge elettorale alle questioni interne. L'incontro ha offerto uno sguardo approfondito sulle posizioni del governo su vari argomenti, tra cui le sfide legislative e il rapporto con le istituzioni giudiziarie, nel contesto di un aggiornamento sulla situazione politica nazionale.

