Meloni frecciate e sarcasmo nella conferenza di inizio anno | ‘Vorrei lavorare con Fiorello’

La conferenza di inizio anno ha visto un’intensa sessione politica, durata quasi tre ore senza pause. Meloni ha risposto a numerose domande, introducendo anche commenti ironici, tra cui un desiderio di collaborare con Fiorello. Un confronto che segna l’apertura del 2026, caratterizzato da un dibattito acceso e diretto, riflettendo le tensioni e le sfide della scena politica attuale.

Una maratona politica che apre il 2026. Quarantuno domande, quasi tre ore di confronto serrato, nessuna pausa tecnica. Giorgia Meloni torna davanti alla stampa parlamentare e certifica che la tradizionale conferenza di fine anno non chiude più una stagione politica, ma ne inaugura un’altra. «Insieme abbiamo dato vita a una tradizione nuova», dice sorridendo, consapevole che il calendario – e il clima – sono ormai cambiati. Giacca beige, t-shirt bianca, postura inclinata sul microfono: la premier affronta la prova con un misto di controllo e irritazione, alternando battute, sarcasmo e momenti di evidente tensione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Meloni, frecciate e sarcasmo nella conferenza di inizio anno: ‘Vorrei lavorare con Fiorello’ Leggi anche: Meloni e il sogno nascosto: “Vorrei lavorare con Fiorello, non andare al Quirinale” Leggi anche: Meloni e la passione per Fiorello: “Vorrei essere pagata per lavorare con lui”. Ma i due hanno già avuto rapporti professionali La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Meloni, il messaggio per l'Italia di domani: la stabilità prima di tutto. L'analisi della conferenza - Sorridente, a tratti persino rilassata, con solamente due o tre accenni di nervosismo, quando parla della sua vita privata. ilmessaggero.it

