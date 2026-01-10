Meloni dal Papa per l' udienza per la fine del Giubileo

Il 31 ottobre, la premier Giorgia Meloni ha partecipato all'udienza presso l'Aula Paolo VI, insieme agli organizzatori e ai volontari del Giubileo. L'incontro con il Papa ha rappresentato un momento di riconoscimento e riflessione per il completamento di questa importante manifestazione religiosa. La presenza della leader italiana si inserisce nel contesto delle celebrazioni e delle attività legate alla chiusura dell'Anno Santo, sottolineando il ruolo delle istituzioni nel sostegno agli eventi di carattere spirituale e sociale.

C'era anche la premier Giorgia Meloni in Aula Paolo VI dove il Papa ha tenuto l'udienza per gli organizzatori e i volontari del Giubileo. Con lei anche il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della regione Lazio Francesco Rocca. Il Pontefice e la presidente del Conisglio si sono poi salutati, al termine dell'udienza, con una stretta di mano molto cordiale e anche uno scambio di sorrisi. I due si sono trattenuti in conversazione per qualche istante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

