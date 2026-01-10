Megattere e balene dell’oceano | le differenze che raccontano il mare

Le megattere e le altre balene dell’oceano rappresentano specie diverse, ciascuna con caratteristiche proprie. Conoscere le differenze tra queste grandi creature marine permette di apprezzare meglio la biodiversità del mare. In questo articolo, esploreremo le peculiarità delle megattere e delle balene, offrendo un quadro chiaro e informativo per comprendere meglio il mondo sottomarino e le sue specie più affascinanti.

Quando si parla di balene, l’immaginario collettivo tende a fondere tutto in un’unica, imponente presenza. In realtà l’oceano è abitato da specie differenti, con caratteristiche ben definite. Tra queste, la megattera spicca per comportamento e riconoscibilità, pur appartenendo allo stesso grande gruppo dei cetacei. Distinguere tra megattere e altre balene dell’oceano non è un esercizio terminologico, ma un modo per comprendere meglio la biodiversità marina e i delicati equilibri che la regolano. Chi è davvero la megattera. La Megattera (Megaptera novaeangliae) è una specie di balena appartenente alla famiglia delle balenottere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

