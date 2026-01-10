mazraoui juve i numeri della stagione del marocchino la situazione sulla trattativa e dove giocherebbe con spalletti

Ecco un approfondimento sulla stagione di Mazraoui, analizzando i suoi numeri e la situazione della trattativa con la Juventus. Verranno inoltre esplorate le possibili collocazioni in campo con l’arrivo di Spalletti, per offrire un quadro chiaro e obiettivo della situazione.

Mazraoui Juve, i numeri della stagione del calciatore marocchino. La situazione sulla sua trattativa e dove giocherebbe con Spalletti. La Juve scandaglia il mercato internazionale alla ricerca di occasioni per puntellare le corsie laterali e regalare a Luciano Spalletti un’alternativa di livello assoluto. L’ultimo nome finito con prepotenza sul taccuino della dirigenza è quello di Noussair Mazraoui. Il marocchino, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, è assistito da Rafaela Pimenta, potente procuratrice che ha curato gli interessi di molti giocatori passati da Torino, tra cui Paul Pogba. Questo canale preferenziale potrebbe agevolare i dialoghi per portare il difensore in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

