Maxi recupero finale Ascoli sospiro di sollievo

Nel match tra Ascoli e Ternana, l’Ascoli ha ottenuto una vittoria per 1-0, grazie a un rigore decisivo. La partita si è conclusa con il massimo recupero finale, portando un sospiro di sollievo ai padroni di casa. La formazione bianconera ha mostrato determinazione e solidità, conquistando tre punti importanti per la classifica. Un risultato che potrebbe influire positivamente sul proseguo del campionato.

ASCOLI 1 TERNANA 0 ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Nicoletti Rizzo, Pagliai; Milanese (dal 50' s.t. Bando), Corradini; Silipo (dal 38' Oviszach), Rizzo Pinna (dal 38' s.t. Ndoj), D'Uffizi (dal 46' s.t. Palazzino); Chakir (dal 38' s.t. Gori). Panchina: Brzan, Barosi, Galuppini, Corazza, Menna, Cozzoli, Zagari. All. Tomei TERNANA (5-3-2) D'Alterio; Bianay (dal 32' s.t. Durmush), Donati, Capuano, Maestrelli, Ndrecka; Romeo (dal 46' s.t. Orellana), Proietti (dal 32' McJannet), Vallocchia; Dubickas (dal 20' s.t. Leonardi), Pettinari (dal 20' s.t. Ferrante). Panchina: Vitali, Morlupo, Tripi, Brignola, Meccariello, Kerrigan, Valenti, Bruti.

