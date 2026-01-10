Matuq sputa addosso all'arbitro alla fine della partita | rischia una squalifica di sei mesi
Al termine della partita, Matuq ha rivolto un gesto antisportivo nei confronti dell'arbitro, sputandogli contro. Il comportamento è stato immediatamente individuato dal sistema di videoarbitraggio (VAR), che ha portato alla sua identificazione. Di conseguenza, il calciatore rischia una squalifica di sei mesi nella Sudi Pro League, in conformità alle norme disciplinari vigenti.
Il gesto antisportivo di Matuq nei confronti dell'arbitro: gli sputa contro, viene beccato dal V AR e sconterà una squalifica lunghissima in Sudi Pro League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
