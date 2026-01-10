Matuq sputa addosso all'arbitro alla fine della partita | rischia una squalifica di sei mesi

Al termine della partita, Matuq ha rivolto un gesto antisportivo nei confronti dell'arbitro, sputandogli contro. Il comportamento è stato immediatamente individuato dal sistema di videoarbitraggio (VAR), che ha portato alla sua identificazione. Di conseguenza, il calciatore rischia una squalifica di sei mesi nella Sudi Pro League, in conformità alle norme disciplinari vigenti.

