Mattia Missiroli la memoria difensiva dell’ex sindaco Cervia | Nessun maltrattamento solo battibecchi di una coppia in crisi

Mattia Missiroli, ex sindaco di Cervia, risponde alle accuse di maltrattamenti avanzate dalla moglie, definendole infondate e limitate a semplici dissidi di coppia. Secondo lui, le testimonianze raccolte presentano molte contraddizioni e non riflettono la realtà dei fatti. La vicenda, iniziata a gennaio 2026, si concentra sulla differenza tra la versione della donna e le dichiarazioni di Missiroli, evidenziando la complessità della situazione.

Cervia, 10 gennaio 2026 – Ci sono “tante contraddizioni ” in ciò che la moglie ha raccontato a medici e inquirenti. E la richiesta cautelare della procura ravennate non compie un attento vaglio di attendibilità; non delinea i presupposti per potere contestare i maltrattamenti; non dimostra l’abitualità delle condotte e sottostima il fatto che la convivenza tra i due sia cessata. Al massimo “il quadro probatorio evidenzia episodi isolati ” peraltro nel contesto di un “quadro di conflittualità reciproche”. In sintesi: la richiesta di custodia cautelare in carcere del pm Angela Scorza va rigettata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mattia Missiroli, la memoria difensiva dell’ex sindaco Cervia: “Nessun maltrattamento, solo battibecchi di una coppia in crisi” Leggi anche: Cervia, ufficiali le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli Leggi anche: Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mattia Missiroli, ecco i documenti: “Lei sminuita, offesa ogni giorno”. Il gip: “Moglie attendibile, ma condotte non abituali” - A rileggersi le carte, si coglie come il giudice ritenga puramente tecnico l’inquadramento da dare a questa storia. ilrestodelcarlino.it Mattia Missiroli sotto accusa. A metà mese è fissata l’udienza per la richiesta di carcerazione - Fino al 26 avrebbe però tempo di ritirarle: formalmente dunque oggi è ancora sindaco di Cervia ... msn.com

