Matrimonio tra TecnoFerrari ed Ercopac Nasce un gruppo da trecento dipendenti

TecnoFerrari ed Ercopac uniscono le forze creando un gruppo di oltre trecento dipendenti. In un settore in cui produzione, packaging, fine linea e logistica sono strettamente integrati, questa collaborazione rafforza l’efficienza e l’innovazione. La sinergia tra le aziende mira a offrire soluzioni complete e competitive nel contesto della manifattura industriale interconnessa.

Nel mondo della manifattura industriale interconnessa produzione, packaging, fine linea e logistica sono parte di un unico sistema. È in questo contesto che nasce la partnership strategica tra TecnoFerrari e Ercopac, unione pensata per offrire soluzioni end-to-end e impianti completamente integrati per il fine linea e l'intralogistica. Dopo mesi di proficua collaborazione commerciale TecnoFerrari, azienda fioranese fondata del 1966, annuncia il proprio ingresso nel capitale sociale di Ercopac. Nasce così un gruppo da oltre 90 milioni di euro, forte di oltre 300 dipendenti, il cui obiettivo è arrivare, entro il prossimo quinquennio, a 150 milioni, capitalizzando competenze complementari in grado di espandere capacità, presenza e solidità su mercati sempre più selettivi.

