Materna Rodari | riscaldamento rotto Scuola chiusa fino al 30 gennaio

La scuola materna Gianni Rodari di via Moro sarà chiusa fino al 30 gennaio a causa di un guasto al sistema di riscaldamento. I 90 bambini iscritti saranno temporaneamente trasferiti in altri plessi della città. La chiusura temporanea permette di intervenire per risolvere il problema e garantire un ambiente sicuro e confortevole per gli studenti.

Con i 90 giovani iscritti temporaneamente smistati in altri plessi della città, la materna Gianni Rodari, con sede in via Moro, resterà chiusa fino al 30 gennaio. Resa nota dal Comune nella giornata di ieri, la decisione è legata al malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, per la cui risoluzione i tecnici dell'Ente sono al lavoro fin da prima delle vacanze natalizie. Il problema deriva dall'occlusione delle tubature che alimentano l'impianto e la sua sistemazione sta richiedendo più tempo del previsto. Qualora gli interventi di disostruzione già messi in atto non si rivelassero risolutivi, i tecnici dell'Ente hanno definito un piano di riserva, che prevede la realizzazione di un nuovo impianto separato, con una pompa di calore per ciascuna aula.

