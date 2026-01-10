Massiccio raid sull’Ucraina missili ipersonici su Leopoli
Nella notte, l’Ucraina ha subito un'intensa serie di attacchi russi, con lanci di missili ipersonici su Leopoli. Zelensky aveva annunciato un possibile massiccio raid, e gli eventi sembrano confermare questa previsione. Questa escalation evidenzia la continuità delle tensioni nella regione e la complessità del conflitto in corso, che coinvolge diverse strategie militari e risposte internazionali.
Zelensky l’aveva detto, se con cognizione di causa o meno non lo sappiamo, ma la scorsa notte «il massiccio attacco russo» è effettivamente arrivato. Kiev e Leopoli le città che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
