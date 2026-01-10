Massiccio raid sull’Ucraina missili ipersonici su Leopoli

Da cms.ilmanifesto.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, l’Ucraina ha subito un'intensa serie di attacchi russi, con lanci di missili ipersonici su Leopoli. Zelensky aveva annunciato un possibile massiccio raid, e gli eventi sembrano confermare questa previsione. Questa escalation evidenzia la continuità delle tensioni nella regione e la complessità del conflitto in corso, che coinvolge diverse strategie militari e risposte internazionali.

Zelensky l’aveva detto, se con cognizione di causa o meno non lo sappiamo, ma la scorsa notte «il massiccio attacco russo» è effettivamente arrivato. Kiev e Leopoli le città che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

massiccio raid sull8217ucraina missili ipersonici su leopoli

© Cms.ilmanifesto.it - Massiccio raid sull’Ucraina missili ipersonici su Leopoli

Leggi anche: Missili ipersonici Oreshnik sull’Ucraina, il video delle esplosioni durante l’attacco russo su Leopoli e Kiev

Leggi anche: Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Missili ipersonici sull’Ucraina morti e case al buio a Kiev Blackout anche in Russia La guerra non si ferma.

massiccio raid sull8217ucraina missiliMassiccio attacco russo su Kiev, il Cremlino: "Usato il missile ipersonico Oreshnik". Meloni: "È ora che l'Ue parli con la Russia" - Gli ucraini attaccano Belgorod: 500mila persone nella regione di Belgorod senza corrente ... msn.com

massiccio raid sull8217ucraina missiliUcraina: Mosca usa di nuovo missile Oreshnik, avvertimento a Europa - La Russia ha lanciato un massiccio attacco notturno contro l'Ucraina utilizzando centinaia di droni e decine di missili e, per la seconda volta ... msn.com

Guerra in Ucraina, la Russia attacca con i missili Oreshnik: la vendetta per il blitz anti-Putin - La Russia ha lanciato un massiccio attacco, utilizzando il sistema missilistico ipersonico Oreshnik, contro importanti strutture ucraine, in risposta ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.