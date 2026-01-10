Massiccio raid sull’Ucraina missili ipersonici su Leopoli

Nella notte, l’Ucraina ha subito un'intensa serie di attacchi russi, con lanci di missili ipersonici su Leopoli. Zelensky aveva annunciato un possibile massiccio raid, e gli eventi sembrano confermare questa previsione. Questa escalation evidenzia la continuità delle tensioni nella regione e la complessità del conflitto in corso, che coinvolge diverse strategie militari e risposte internazionali.

Zelensky l’aveva detto, se con cognizione di causa o meno non lo sappiamo, ma la scorsa notte «il massiccio attacco russo» è effettivamente arrivato. Kiev e Leopoli le città che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Massiccio raid sull’Ucraina missili ipersonici su Leopoli Leggi anche: Missili ipersonici Oreshnik sull’Ucraina, il video delle esplosioni durante l’attacco russo su Leopoli e Kiev Leggi anche: Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Missili ipersonici sull’Ucraina morti e case al buio a Kiev Blackout anche in Russia La guerra non si ferma. Massiccio attacco russo su Kiev, il Cremlino: "Usato il missile ipersonico Oreshnik". Meloni: "È ora che l'Ue parli con la Russia" - Gli ucraini attaccano Belgorod: 500mila persone nella regione di Belgorod senza corrente ... msn.com

Ucraina: Mosca usa di nuovo missile Oreshnik, avvertimento a Europa - La Russia ha lanciato un massiccio attacco notturno contro l'Ucraina utilizzando centinaia di droni e decine di missili e, per la seconda volta ... msn.com

Guerra in Ucraina, la Russia attacca con i missili Oreshnik: la vendetta per il blitz anti-Putin - La Russia ha lanciato un massiccio attacco, utilizzando il sistema missilistico ipersonico Oreshnik, contro importanti strutture ucraine, in risposta ... msn.com

#OreshnikMissile Mosca ha annunciato un massiccio raid in Ucraina, che include anche l'impiego di un missile ipersonico Oreshnik. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con effetti ancora da valutare. x.com

Massiccio raid di Mosca sulla regione: 4mila persone sono rimaste senza elettricità - facebook.com facebook

