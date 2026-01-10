Masseria storica si trasforma nel Museo dell' ascolto | progetto da 3 milioni
SAN VITO DEI NORMANNI - Se si pensa a San Vito dei Normanni, si associa inevitabilmente la musica, la danza e il folklore. Un amore viscerale. Lo stesso che è alla base del progetto di riqualificazione che trasformerà l'antica Masseria Scannatizzi, situata nell'omonima contrada, in un innovativo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Masseria Termetrio si trasforma in polo culturale: stanziati 3 milioni per il recupero
Leggi anche: Polo chimico, nel futuro stop all’uso dell’acqua del Po: “Progetto da oltre 30 milioni di euro”
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Masseria storica si trasforma nel Museo dell'ascolto: progetto da 3 milioni.
La Masseria Castiglione- Del Prete - La Masseria Castiglione a Palagiano, oggi nota anche come Masseria Delprete, è un'antica masseria documentata già nel Settecento, situata in una zona ricca di storia rurale e preistorica; infatti l'area circostante la masser - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.