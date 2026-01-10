Massara | Ferguson? Auspichiamo rimanga Raspadori si decide domani Zirkzee lo United ha chiuso tutto

Da ilnapolista.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha commentato le recenti questioni di mercato e le future strategie della squadra, in vista della partita contro il Sassuolo per la 20ª giornata di Serie A. Durante un’intervista a Dazn, ha espresso le sue opinioni su Ferguson, Raspadori e Zirkzee, offrendo uno sguardo sulle decisioni e le prospettive di casa giallorossa.

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn in vista della sfida contro il Sassuolo, valida per la 20ª giornata di Serie A. Le parole di Massara. Quanto manca per Raspadori? «Si tratta di una trattativa reale. I tempi si muovono rapidamente in un senso o nell’altro. Domani potremmo avere un quadro completo della situazione» Siete tutti allineati sugli obiettivi? «Certamente. Il sostegno della proprietà è costante. Lavoriamo sempre in sintonia per crescere e siamo tutti sulla stessa linea. È bello vederli presenti» Rapporti con Gasperini? «C’è un dialogo continuo finalizzato al bene della Roma e al raggiungimento degli obiettivi» Robinio Vaz? «Mi sembra poco probabile che il Marsiglia decida di venderlo» Zirkzee? «Al momento lo United ha chiuso ogni discorso di mercato, in attesa della nomina del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

massara ferguson auspichiamo rimanga raspadori si decide domani zirkzee lo united ha chiuso tutto

© Ilnapolista.it - Massara: «Ferguson? Auspichiamo rimanga. Raspadori si decide domani. Zirkzee, lo United ha chiuso tutto»

Leggi anche: Roma, Massara vuole chiudere Zirkzee: Ferguson libera lo slot in attacco

Leggi anche: Massara prima di Roma Genoa: «Il mister vuole sempre il meglio per la squadra. Raspadori e Zirkzee? Nomi ricorrenti, ma ce ne sono anche altri. Ferguson? Nessun tema»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

massara ferguson auspichiamo rimangaMassara: «Ferguson? Auspichiamo rimanga. Raspadori si decide domani. Zirkzee, lo United ha chiuso tutto» - Frederic Massara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn in vista della sfida contro il Sassuolo. ilnapolista.it

massara ferguson auspichiamo rimangaROMA - Massara: "Raspadori in via di definizione in un senso o nell’altro, Ferguson? Speriamo di tenerlo qui fino a giugno, vedremo..." - Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro il Sassuolo: "Quanto manca per Raspadori? msn.com

massara ferguson auspichiamo rimangaRoma, Massara: "Raspadori si decide domani, Zirkzee difficile. Ferguson? Vediamo" - Il ds della Roma Frederic Massara ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Sassuolo valido per la 20^ giornata di Serie. tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.