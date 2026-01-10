Maspero sicuro | Pavlovic ha fatto una furbata ma il difensore del Genoa è stato…

Riccardo Maspero, ex calciatore del Torino, commenta l’episodio accaduto durante la partita tra Genoa e Milan. In particolare, ha analizzato il comportamento di Pavlovic, difensore del Genoa, che ha interferito con il dischetto degli 11 metri prima del rigore battuto da Stanciu. Un episodio che ha suscitato discussioni e riflessioni sulla gestione delle situazioni di gioco e sulle decisioni arbitrali.

Riccardo Maspero, ex calciatore del Torino, ha voluto parlare di Milan dopo la partita contro il Genoa: ecco le sue parole sul dischetto degli 11 metri rovinato da Pavlovic prima del rigore di Stanciu.

