Maspero sicuro | Pavlovic ha fatto una furbata ma il difensore del Genoa è stato…

Riccardo Maspero, ex calciatore del Torino, commenta l’episodio accaduto durante la partita tra Genoa e Milan. In particolare, ha analizzato il comportamento di Pavlovic, difensore del Genoa, che ha interferito con il dischetto degli 11 metri prima del rigore battuto da Stanciu. Un episodio che ha suscitato discussioni e riflessioni sulla gestione delle situazioni di gioco e sulle decisioni arbitrali.

Riccardo Maspero, ex calciatore del Torino, ha voluto parlare di Milan dopo la partita contro il Genoa: ecco le sue parole sul dischetto degli 11 metri rovinato da Pavlovic prima del rigore di Stanciu.

Maspero apprezza: "Pavlovic ha fatto una furbata, il giocatore del Genoa è stato superficiale" - Pavlovic come Maspero è stato un po' il pensiero comune dopo aver visto le immagini in cui il serbo "rovina" il dischetto del rigore prima del tiro di ... milannews.it

Milan, Pavlovic “alla Maspero”: la furbata sul dischetto prima del rigore di Stanciu scatena il web - Genoa e diffuso sui social mostra Pavlovic scavare una buca sul dischetto prima del rigore fallito da Stanciu: nel 2001 il celebre precedente di Maspero ... sport.virgilio.it

Pavlovic scava la buca, Stanciu la spara alle stelle Ricky Maspero ieri sera sarà tornato con la memoria a 25 anni fa, quando in un derby torinese scavò alla chetichella col piede sopra il dischetto da cui Salas doveva calciare un rigore, e che il cielo s - facebook.com facebook

