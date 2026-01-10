Marseglia | Subito la videosorveglianza

Domenico Marseglia, capogruppo di San Mauro Futura, ribadisce l'importanza della videosorveglianza nel territorio. In risposta alle recenti critiche del sindaco Guidi sulla disponibilità di fondi governativi, Marseglia sottolinea la necessità di un impegno concreto e di risorse adeguate, senza attribuire colpe a livello nazionale. La questione rimane centrale per garantire sicurezza e servizi efficaci alla comunità locale.

Domenico Marseglia, capogruppo della lista San Mauro Futura (FdI) respinge con forza le accuse del sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi circa l’esiguità dei fondi governativi: "Smentiamo categoricamente il tentativo di scaricare le colpe sul governo Meloni. Il Ministero ha messo in campo 24,5 milioni di euro finanziando centinaia di comuni. Il problema non è la mancanza di risorse a Roma, ma l’incapacità locale di dare priorità al tema sicurezza nel proprio bilancio. Definire ‘insufficienti’ i fondi dello Stato è la classica scusa di chi non ha una visione propria. Se la sicurezza fosse una priorità reale per questa maggioranza, il Comune avrebbe già trovato i fondi tra le pieghe del bilancio o nell’avanzo di amministrazione, senza dipendere per anni da una graduatoria che, per criteri tecnici, ci vede penalizzati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

