Mario Draghi la notizia è appena arrivata | cosa succede

Mario Draghi torna al centro dell’attenzione politica e diplomatica, segnando forse l’avvio di una nuova fase della sua carriera pubblica. Dopo aver ricoperto ruoli di rilievo a livello europeo e internazionale, le recenti notizie indicano un possibile sviluppo importante per il suo ruolo. In un contesto politico complesso, la sua figura continua a suscitare interesse e discussioni, evidenziando l’importanza delle sue future scelte.

Per Mario Draghi sembra aprirsi una fase nuova e potenzialmente decisiva del suo percorso pubblico. Dopo gli incarichi che ne hanno segnato il profilo europeo e internazionale, il suo nome torna al centro del dibattito politico e diplomatico in un momento particolarmente delicato. Dal governo italiano arrivano segnali chiari di disponibilità e sostegno, che lasciano intendere come per l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi possa profilarsi un ruolo chiave, legato a una delle crisi più profonde e durature che attraversano il continente europeo. Una fase decisiva per il futuro politico e diplomatico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Fazzolari | Draghi è la figura adatta per fare l' inviato sepciale Ue in Ucraina Fosse per noi sì.

Draghi e Mattarella ultimamente si vedono spesso (ma in segreto). Quel rito particolare dell'ex Bce - Mario Draghi sarebbe stato per ben tre volte tra maggio e giugno al Quirinale a far visita al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. affaritaliani.it

Draghi: "Inazione dell'Ue minaccia la sua sovranità. Nostro modello di crescita svanisce" - Lo ha detto Mario Draghi alla conferenza di alto livello "A un anno dal rapporto Draghi", insieme con Ursula von der Leyen ... tg24.sky.it

La giara di Draghi. Premi, inviti, citazioni, le conferenze, ma il Quirinale resta la sua luna - Lo premia la Spagna, premio Carlo V, lo premia l’America, premio ... ilfoglio.it

Da Mario Draghi a Fausto Bertinotti, da Giorgia Meloni a Maurizio Landini, erano molte le alte cariche dello Stato (e non solo) presenti al Colle - facebook.com facebook

“Vi invito a riflettere su come possiate contribuire a rendere il vostro Paese e il vostro Continente un luogo dove l’innovazione possa prosperare di nuovo”: la registrazione dell'intervento di Mario Draghi in occasione dell’inaugurazione del 163° anno accademi x.com