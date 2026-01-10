Maria Pia Pedalà salvata dal fegato di Nicholas Green | Ora sarò nonna anche grazie a lui

Maria Pia Pedalà, grazie al fegato di Nicholas Green, ha ricevuto una seconda possibilità di vita. Questa opportunità le ha permesso di vivere momenti importanti, come l’annuncio della sua futura maternità. La sua storia rappresenta un esempio di come il dono di organi possa cambiare destini e offrire speranze di continuità e nuove prospettive.

Messina, 10 gennaio 2026 – Una delle prime cose che ha fatto quando sua figlia l'ha informata, è stata quella di mandare una mail negli Stati Uniti: "Caro Reg, a giugno diventerò nonna". È una storia struggente quella che lega un piccolo paesino di montagna in Sicilia, nella provincia di Messina, e la città di Bodega Bay in California. In Sicilia abita Maria Pia Pedalà, salvata 31 anni fa grazie a un trapianto in seguito a una donazione di organi eccezionale: i l fegato di Nicholas Green, il bimbo statunitense di sette anni ucciso durante una rapina sulla Salerno-Reggio Calabria mentre era in vacanza con i genitori, Reginald e Margareth.

