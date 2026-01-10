Marco Odermatt infila il pokerissimo ad Adelboden Altra gara amara per Vinatzer

Marco Odermatt conquista il suo quinto successo consecutivo nel gigante di Adelboden, stabilendo un nuovo record nella storia della disciplina. La gara si è rivelata difficile per molti, tra cui Dominik Vinatzer, che ha incontrato alcune difficoltà. Questo risultato conferma la crescita e la costanza dell'atleta svizzero, che continua a dimostrarsi uno dei protagonisti principali dello sci alpino internazionale.

Marco Odermatt diventa il primo atleta della storia a vincere per cinque volte consecutivamente il gigante di Adelboden. Il campione elvetico raggiunge anche come numeri di successi un’altra leggenda come Ingemar Stenmark, ma lo svedese al massimo era arrivato a quattro vittorie di fila sulla Chuenisbärgli. Si tratta della cinquantunesima vittoria di Odermatt in Coppa del Mondo, la ventinovesima in gigante e con questo successo ritorna anche in testa alla classifica di specialità. Solo un Odermatt stellare poteva battere un ottimo Lucas Pinheiro Braathen. Il brasiliano si conferma ancora al secondo dopo la prima manche e conclude alla fine con 49 centesimi di ritardo dallo svizzero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Odermatt infila il pokerissimo ad Adelboden. Altra gara amara per Vinatzer Leggi anche: Alex Vinatzer si gioca il podio nel gigante di Adelboden! Marco Odermatt in testa con margine Leggi anche: Sci alpino, Odermatt pronto a fare la storia ad Adelboden. Vinatzer cerca conferme in gigante e riscatto in slalom Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Marco Odermatt infila il pokerissimo ad Adelboden. Altra gara amara per Vinatzer - Marco Odermatt diventa il primo atleta della storia a vincere per cinque volte consecutivamente il gigante di Adelboden. oasport.it

Marco Odermatt trionfa a Sölden, buon ottavo posto per Vinatzer - A causa del forte vento la partenza della prima gara maschile di Coppa del mondo a Sölden è stata spostata più in basso, con dieci porte in meno. rainews.it

Sul Chuenisbärgli vince sempre e solo Marco Odermatt. Dal 2022 fino a oggi il re del gigante di Adelboden è ancora il nidvaldese, sul podio davanti a Pinheiro Braaten e Anguenot - facebook.com facebook

Marco Odermatt dice no a Christian Constantin: «Rispetto per le vittime, ma abbiamo altro da fare» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.