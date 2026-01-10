Il Manuale aggiornato di semplici regole per sopravvivere a questo 2026 offre indicazioni pratiche e concrete per affrontare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Con un approccio sobrio e chiaro, presenta strumenti utili per orientarsi in un contesto complesso, aiutando a mantenere equilibrio e lucidità nelle scelte quotidiane. Un supporto essenziale per chi cerca sicurezza e concretezza in tempi di trasformazioni continue.

Ricordo ancora quando il futuro era una linea. La vedevi all’orizzonte, strizzando gli occhi qualcosa (pochino) si poteva leggere. Addio, è diventato impossibile. Adesso al posto del futuro prossimo c’è una zona di attrito, per questo è ridicola ogni pretesa di sapere dove si va. Quante previsioni dunque per l’anno che arriva? Nessuna. Si è fatto imprevedibile tutto sotto il sole, siamo una borsa socio-politico-emotiva con valori sempre impazziti. Guerre e presidenze scellerate possono portarci dappertutto, pure immaginarsi il taglio di capelli che verrà di moda in estate è inutile. Perché al momento è impossibile distinguere tra crisi concrete e isterie cicliche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

