Maltratta padre e compagna via dall’abitazione

Un uomo è stato allontanato dalla propria abitazione e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento. Questa misura deriva da una serie di comportamenti di maltrattamento rivolti al padre e alla compagna di quest’ultimo, che hanno reso necessario intervenire per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone coinvolte.

E'stato allontanato dalla casa di famiglia, con divieto di avvicinamento, a seguito di una serie di episodi di maltrattamento nei confronti del padre e della moglie di quest'ultimo. In un caso bloccando il genitore nel letto e tentando con un braccio di soffocarlo. Gli agenti della polizia di Stato hanno così eseguito l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, relativa alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa del padre con il divieto di avvicinamento al padre stesso e alla compagna, a carico di un italiano di 37 anni (già gravato dai provvedimenti di ammonimento e di avviso orale del questore) per il reato di maltrattamenti in famiglia.

