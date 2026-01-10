Maltempo sulle isole raffiche di vento sulla Calabria e neve in Sardegna | aerei e navi dirottate Eolie isolate

Il maltempo ha interessato le isole italiane, provocando dirottamenti di voli e cancellazioni di traghetti. Raffiche di vento intense hanno isolato le Eolie e causato disagi anche in Calabria, mentre sulla Sardegna è caduta neve, con conseguente interruzione dei collegamenti marittimi. La situazione continua a richiedere attenzione e precauzioni per coloro che si trovano nelle zone più colpite.

Neve sulla Sardegna con aerei dirottati a causa del forte vento e traghetti cancellati. Il maltempo ha colpito più in generale le isole con raffiche di vento che stanno mettendo in difficoltà anche la Calabria e le isole Eolie, isolate da ore.

Navi e porti fermi, le violente raffiche di vento bloccano le Isole Eolie - Continua a rimanere in vigore la sospensione dei collegamenti marittimi per le Isole Eolie, bloccate a cause delle violenti raffiche di ... newsicilia.it

Maltempo su tutta Italia, Capri isolata: in Sardegna aerei e navi dirottate per il vento. Ma domenica il meteo migliora - Sabato con il maltempo su tutta Italia, con vento e nevicate a bassa quota, per l'arrivo di una nuova fase instabile soprattutto al Centro- msn.com

Ischia e Procida isolate dal maltempo. Tutti i collegamenti marittimi verso le due isole sono interrotti per il mare agitato. Registrate onde alte più di 3 metri. Attualmente gli aliscafi sono fermi nei porti di #Napoli e #Pozzuoli - facebook.com facebook

Maltempo, allerta arancione per mareggiate su costa centro-nord e isole x.com

