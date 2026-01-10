Maltempo nel Reggino in corso vari interventi dei vigili del fuoco

A causa delle allerte di maltempo nella provincia di Reggio Calabria, i vigili del fuoco stanno intervenendo su diverse situazioni di emergenza. Attualmente sono in corso sei interventi attivi, con altri quattro ancora da completare. La situazione richiede attenzione e collaborazione da parte della comunità, nel rispetto delle indicazioni delle autorità e delle procedure di sicurezza.

