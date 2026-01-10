Maltempo freddo fino a domenica | a Roma minime verso lo zero ma niente neve

Fino a domenica, Roma e il centro-sud saranno interessati da condizioni di maltempo, con temperature minime vicine allo zero e vento freddo proveniente da nord-est. Non sono previste nevicate, ma il clima sarà caratterizzato da un'intensa sensazione di gelo a causa delle basse temperature e delle condizioni atmosferiche.

(Adnkronos) – "Nelle prossime ore sull'Italia avremo ancora condizioni di maltempo, in particolare al centro-sud con diverse nevicate e con un forte vento di maestrale, aria particolarmente fredda che viene da nord-est, che provocherà un ulteriore sensibile calo delle temperature e una maggiore sensazione di gelo". Lo dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. "Dalla giornata . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Clima freddo ma asciutto: minime stabilmente sotto lo 0 Leggi anche: Freddo d'altri tempi: minime record in provincia, e scende neve tonda Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il gelo ha i giorni contati, freddo meno intenso la prossima settimana. Ancora niente neve; Maltempo, ancora temporali, gelo e nevicate al Centro-Sud; Ondata di freddo, maltempo e neve tra Venerdì 9 e Domenica 11; Pioggia, freddo e vento: il 2026 si apre col maltempo, il meteo. Freddo e neve a bassa quota, maltempo in arrivo: le previsioni meteo del weekend - Il weekend di sabato 10 e domenica 11 gennaio sarà segnato da freddo intenso e neve a bassa quota sull’Italia. fanpage.it

Continua maltempo e arriva Maestrale: piogge e nevicate nel weekend. Le previsioni meteo - Il weekend di sabato 10 e domenica 11 gennaio sarà segnato da temperature molto basse e possibili nevicate, anche a quote non elevate. adnkronos.com

Meteo, ondata di freddo e maltempo: venti di tempesta e neve a bassa quota. Le previsioni dal 10 gennaio - Sud, con neve a bassa quota e raffiche a 100 all'ora. meteo.it

Vento forte, freddo e neve: la Sardegna nella morsa del maltempo. Disagi nei collegamenti in aereo e nave, Gennargentu imbiancato, decine gli interventi dei vigili del fuoco https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2026/01/vento-forte-freddo-e-neve - facebook.com facebook

Freddo e neve a bassa quota, maltempo in arrivo: le previsioni meteo del weekend x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.