Maltempo e neve | allerta gialla in Toscana e Campania possibili disagi anche in Sardegna

A causa delle condizioni meteorologiche attuali, è stata emessa un’allerta gialla in Toscana e Campania per maltempo e neve, con possibili disagi anche in Sardegna. Questa ondata di freddo prosegue dall’inizio dell’anno, richiedendo attenzione alle condizioni climatiche e alle eventuali conseguenze sulla viabilità e le attività quotidiane. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti delle autorità locali e adottare le misure di sicurezza necessarie.

Prosegue l’ ondata di freddo e maltempo che sta interessando l’Italia dall’inizio di questo 2026. Allerta gialla per la giornata di oggi 10 gennaio in Toscana e Campania, possibile neve in Sardegna. Ecco tutto quello che c’è da sapere. In Toscana allerta gialla per neve e mareggiate. In Toscana, la sala operativa della Protezione civile regionale ha stabilito un’allerta gialla per rischio neve nella giornata di oggi 10 gennaio sulla parte orientale della regione. A comunicarlo è stato il presidente della Regione, Eugenio Giani. Inoltre, in queste ore tutta la costa toscana, compreso l’arcipelago, è interessata da residue mareggiate, e la Protezione civile ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo e neve: allerta gialla in Toscana e Campania, possibili disagi anche in Sardegna Leggi anche: Maltempo in Campania: allerta gialla prorogata, incidenti e disagi sulle strade Leggi anche: Maltempo in Toscana: Natale con allerta gialla per pioggia e neve. Le zone a rischio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Allerta meteo gialla in otto regioni, correnti fredde e neve. Maltempo a Roma, salvate due ragazze; Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino; Temporali nel Foggiano e nevicate dai 400-600 metri: scatta un'altra allerta gialla; Allerta meteo - NEVE sabato 10 gennaio. Maltempo e neve: allerta gialla in Toscana e Campania, possibili disagi anche in Sardegna - Prosegue l'ondata di freddo e maltempo che sta interessando l'Italia dall'inizio di questo 2026. lapresse.it

