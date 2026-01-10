Maltempo e danni nel salernitano le raffiche di vento danneggiano un lido ad Agropoli

Da salernotoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti raffiche di vento nel Cilento hanno causato danni diffusi, colpendo anche il lido di Agropoli. Rami caduti, cartelloni e pali abbattuti hanno reso necessarie operazioni di intervento da parte dei soccorritori. Il maltempo ha interessato diverse zone del territorio, evidenziando l’impatto delle condizioni atmosferiche avverse sulla comunità locale e sulle infrastrutture.

Le raffiche di vento hanno provocato disagi in Cilento, nelle scorse ore. Per via di rami caduti, cartelloni e pali abbattuti dal maltempo in tutto il territorio, notevole il lavoro dei caschi rossi. Inoltre ad Agropoli, ingenti danni al soffitto di uno stabilimento balneare dove sono dovuti. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Maltempo a Roma: rovesci violenti e raffiche di vento

Leggi anche: Maltempo, in arrivo temporali e raffiche di vento: scatta l'allerta meteo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

maltempo danni salernitano rafficheMaltempo nel Cilento, danni e disagi lungo la fascia costiera - Danni e disagi su tutta la fascia costiera cilentana, nel Salernitano, a causa delle forti raffiche di vento. ansa.it

Maltempo, la conta dei danni: onde alte quattro metri, otto barche affondate - Onde alte quattro metri, forti raffiche di vento e barche affondate: Gallipoli conta i danni dopo il maltempo degli scorsi giorni. quotidianodipuglia.it

I danni del maltempo. E oggi forti mareggiate - Il maltempo che ieri si è abbattuto su tutta la provincia (con ’allerta arancione’), ha provocato disagi in varie parti... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.