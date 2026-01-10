Maltempo e danni nel salernitano le raffiche di vento danneggiano un lido ad Agropoli

Le recenti raffiche di vento nel Cilento hanno causato danni diffusi, colpendo anche il lido di Agropoli. Rami caduti, cartelloni e pali abbattuti hanno reso necessarie operazioni di intervento da parte dei soccorritori. Il maltempo ha interessato diverse zone del territorio, evidenziando l’impatto delle condizioni atmosferiche avverse sulla comunità locale e sulle infrastrutture.

Le raffiche di vento hanno provocato disagi in Cilento, nelle scorse ore. Per via di rami caduti, cartelloni e pali abbattuti dal maltempo in tutto il territorio, notevole il lavoro dei caschi rossi. Inoltre ad Agropoli, ingenti danni al soffitto di uno stabilimento balneare dove sono dovuti.

