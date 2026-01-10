Maltempo diffuso su Bari e provincia | scatta l' allerta gialla per vento e temporali

Una vasta area di Bari e provincia è sotto allerta gialla a causa di maltempo. La Protezione Civile regionale ha emesso l’avviso, segnalando condizioni meteorologiche avverse, tra cui vento e temporali, a partire dalle 14. La situazione richiede attenzione e rispetto delle indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza delle persone e delle attività locali.

Scatta l'allerta meteo gialla anche su Bari e provincia. La Protezione Civile regionale, tramite comunicazione trasmessa dalla Prefettura di Bari, segnala infatti condizioni meteorologiche avverse dalle ore 14.00 di oggi, 10 gennaio 2026, e per le successive 24 ore.Nel dettaglio, per la giornata.

