Malore per Massimiliano Fuksas l’archistar ricoverato a Firenze

Da ildifforme.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 gennaio, giorno del suo 82° compleanno, l’architetto Massimiliano Fuksas ha avuto un lieve malore a Firenze, dove si trovava per festeggiare. L’episodio è stato prontamente gestito e l’architetto è stato ricoverato in ospedale. Al momento non si segnalano complicazioni, e le sue condizioni sono sotto controllo.

(Adnkronos) – L’architetto romano Massimiliano Fuksas ha accusato un lieve malore nella serata di venerdì 9 gennaio giorno del suo 82esimo compleanno, che ha festeggiato a Firenze.   L’archistar di fama internazionale si trovava a Firenze per presentare il suo ultimo libro ‘È stato un caso’ (Mondadori, 2025) al Nuovo Teatro Nazionale, insieme all’architetto fiorentino . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

malore per massimiliano fuksas l8217archistar ricoverato a firenze

© Ildifforme.it - Malore per Massimiliano Fuksas, l’archistar ricoverato a Firenze

Leggi anche: Lieve malore per Massimiliano Fuksas a Firenze. L’architetto ricoverato a Santa Maria Nuova

Leggi anche: Malore dopo un aperitivo, cinquantenne ricoverato in rianimazione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

malore massimiliano fuksas l8217archistarLieve malore per Fuksas, in ospedale per accertamenti a Firenze - Lieve malore per Massimiliano Fuksas ieri a Firenze: l'architetto e designer romano è stato ... msn.com

malore massimiliano fuksas l8217archistarLieve malore per Massimiliano Fuksas a Firenze. L’architetto ricoverato a Santa Maria Nuova - Ha accusato un piccolo malore mentre si trovava a cena al ristorante, ma non sarebbe grave ... msn.com

malore massimiliano fuksas l8217archistarLieve malore per Fuksas: ricoverato in ospedale per accertamenti a Firenze - Si è sentito male al ristorante, dopo cena, ed è stato portato all'ospedale di Santa Maria Nuova per accertamenti ... corrierefiorentino.corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.