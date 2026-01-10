Malore per Massimiliano Fuksas l’archistar ricoverato a Firenze

Il 9 gennaio, giorno del suo 82° compleanno, l’architetto Massimiliano Fuksas ha avuto un lieve malore a Firenze, dove si trovava per festeggiare. L’episodio è stato prontamente gestito e l’architetto è stato ricoverato in ospedale. Al momento non si segnalano complicazioni, e le sue condizioni sono sotto controllo.

(Adnkronos) – L’architetto romano Massimiliano Fuksas ha accusato un lieve malore nella serata di venerdì 9 gennaio giorno del suo 82esimo compleanno, che ha festeggiato a Firenze. L’archistar di fama internazionale si trovava a Firenze per presentare il suo ultimo libro ‘È stato un caso’ (Mondadori, 2025) al Nuovo Teatro Nazionale, insieme all’architetto fiorentino . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Malore per Massimiliano Fuksas, l’archistar ricoverato a Firenze Leggi anche: Lieve malore per Massimiliano Fuksas a Firenze. L’architetto ricoverato a Santa Maria Nuova Leggi anche: Malore dopo un aperitivo, cinquantenne ricoverato in rianimazione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lieve malore per Fuksas, in ospedale per accertamenti a Firenze - Lieve malore per Massimiliano Fuksas ieri a Firenze: l'architetto e designer romano è stato ... msn.com

Lieve malore per Massimiliano Fuksas a Firenze. L’architetto ricoverato a Santa Maria Nuova - Ha accusato un piccolo malore mentre si trovava a cena al ristorante, ma non sarebbe grave ... msn.com

Lieve malore per Fuksas: ricoverato in ospedale per accertamenti a Firenze - Si è sentito male al ristorante, dopo cena, ed è stato portato all'ospedale di Santa Maria Nuova per accertamenti ... corrierefiorentino.corriere.it

Era ospite al Nuovo Teatro Nazionale per presentare il suo ultimo libro. Ha accusato un piccolo malore mentre si trovava a cena al ristorante - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.