Maldini Juventus bianconeri alla finestra in attesa delle mosse di una rivale Le ultime notizie sul possibile colpo

La Juventus monitora attentamente la situazione legata a Maldini, restando in attesa delle decisioni e delle mosse della rivale. Le ultime notizie indicano un interesse strategico da parte dei bianconeri, che valutano con attenzione le possibilità di un possibile colpo di mercato. In questo contesto, la fase di attesa si protrae, con la società pronta a intervenire appena si presentino le condizioni più favorevoli.

Maldini Juventus, la società bianconera rimane alla finestra in attesa delle mosse di una rivale. Le ultime notizie sul possibile colpo. La Juve osserva con grande attenzione le dinamiche del calciomercato invernale delle dirette concorrenti, monitorando ogni possibile variazione negli organici delle squadre di vertice. In queste ore, i riflettori sono puntati su un interessante intrigo di mercato che coinvolge l’Atalanta e la Lazio, due realtà che competono per le zone nobili della classifica. Al centro delle trattative c’è Daniel Maldini, il cui destino sembra essere a un bivio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è ormai evidente che il giocatore non è più intoccabile in casa Atalanta e questo lo abbiamo capito chiaramente dalle recenti scelte tecniche che lo hanno visto meno coinvolto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maldini Juventus, bianconeri alla finestra in attesa delle mosse di una rivale. Le ultime notizie sul possibile colpo Leggi anche: Guido Rodriguez Juventus affare caldissimo ma soltanto a una condizione: le ultime sul possibile nuovo colpo dei bianconeri in mediana Leggi anche: Adeyemi Juventus: la mossa di Jorge Mendes per l’ex obiettivo! Cosa ha fatto in queste ultime ore verso una rivale dei bianconeri, retroscena Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Moretto - Juventus, spunta anche Daniel Maldini per l'attacco; Mercato Juve h24 - Ottolini valuta Gudmundsson, Maldini e Carrasco. Idea Freuler. Koop-Gala ipotesi...; Tutti pazzi per Maldini: si accende l'asta. Dalla Lazio alla Juve di Spalletti, ma non solo...; Mercato Juventus, colpo a sorpresa dall’Atalanta? È l’alternativa a Chiesa. Juventus, Daniel Maldini prima alternativa a Chiesa per l’attacco - In cima alla lista dei desideri bianconeri c’è sempre Federico Chiesa, per cui si sogna un ritorno a Torino. calcioatalanta.it

Juventus scatenata, non solo Maldini: pronto un altro colpo - Maldini è il nome nuovo, ma c’è anche un altro profilo che stuzzica i bianconeri È una Juventus che inizia a muoversi in maniera conc ... calciomercatonews.com

La Juventus rivuole Chiesa ma i piani B sono Maldini e Gudmundsson - La Juventus cerca un esterno sul mercato e come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo principale è l'ex Fiorentina Federico Chiesa. firenzeviola.it

Situazione Daniel #Maldini, la #Juventus è seriamente interessata, ma l'operazione è indubbiamente complicata. Percentuali - #Lazio 50% - #Juve 30% - #Napoli 20% x.com

(TS) "Juventus: non solo Chiesa, i bianconeri tengono in lista anche Thiago Almada e Maldini" https://ow.ly/RfO750XUu9Y - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.